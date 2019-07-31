Davada süreye dikkat edin

Trafik kazasında manevi tazminat miktarı neye göre belirlenir?
Manevi tazminat miktarı, kusurlu tarafın, kazanın meydana gelişindeki kusur, ihmal ve kastına ve ekonomik durumuna göre hakim takdiri ile belirlenir.
Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talepli davalar ne kadar sürede açılmalıdır?
6098 sayılı Kanun'un 72. maddesine göre "Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır." Buna göre trafik kazalarından doğan tazminat davalarındaki zamanaşımı süreleri için, suç cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş ve ceza kanunlarında bu fiil için daha uzun bir zaman belirlenmişse, ceza zamanaşımının uygulanmasını öngördüğünden, ceza zamanaşımı sürelerinin belirlenmesi gerekecektir.
Buna göre zamanaşımı süresi; ölümlü trafik kazalarında 15 yıl, yaralamalı trafik kazasında 8 yıl, hem ölü hem yaralı varsa 15 yıl olarak uygulanacaktır.
Sevgilimle hemen evlenmek istiyoruz.
Yıldırım nikahı denilen durum nasıl oluyor?
Süreç nasıl işliyor?
Bazı özel ya da zorlayıcı durumlar karşısında hızlı bir evlilik yoluna gidilmek istenebilir. Evlilik prosedüründe belgelerin teslim edilmeden nikahın yapılması gibi ihtimal yoktur.
Bu nedenle evlilik için istenen belgelerin tamamlanması da belli bir zaman dilimini alır.
Yani istenilen zaman dilimine en yakın sürede nikah için gün verilir.
Anında karar verip o an evlenmek gibi bir durum, uygulamamızda yoktur.
Eski medeni kanunda evlilik için başvuru belgeleri askıda 15-20 gün bekletilirdi (itiraz, mahsur, belgelerin kontrolü vs.).
Mahkeme kararı ile evlenmeyi düşünen çiftler, bu bekleme süresini kısaltıp, yıldırım nikah işlemini tercih ederlerdi.
Artık yeni mevzuat ile bu bekleme süresi ortadan kalkmış bulunuyor.
Zaten normal nikah kıymak isterseniz 2-3 günde evlenebilirsiniz.
Normal nikah için istenen belgeler ne ise, yıldırım nikahı (hızlı nikah) için de istenen belgeler aynıdır. Hızlı nikah için en az 24 saat önceden bağlı bulunduğunuz evlendirme dairesine evlenmek istediğinize dair beyannamelerinizi verirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Manevi tazminat miktarı, kusurlu tarafın, kazanın meydana gelişindeki kusur, ihmal ve kastına ve ekonomik durumuna göre hakim takdiri ile belirlenir.
Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talepli davalar ne kadar sürede açılmalıdır?
6098 sayılı Kanun'un 72. maddesine göre "Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır." Buna göre trafik kazalarından doğan tazminat davalarındaki zamanaşımı süreleri için, suç cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş ve ceza kanunlarında bu fiil için daha uzun bir zaman belirlenmişse, ceza zamanaşımının uygulanmasını öngördüğünden, ceza zamanaşımı sürelerinin belirlenmesi gerekecektir.
Buna göre zamanaşımı süresi; ölümlü trafik kazalarında 15 yıl, yaralamalı trafik kazasında 8 yıl, hem ölü hem yaralı varsa 15 yıl olarak uygulanacaktır.
Sevgilimle hemen evlenmek istiyoruz.
Yıldırım nikahı denilen durum nasıl oluyor?
Süreç nasıl işliyor?
Bazı özel ya da zorlayıcı durumlar karşısında hızlı bir evlilik yoluna gidilmek istenebilir. Evlilik prosedüründe belgelerin teslim edilmeden nikahın yapılması gibi ihtimal yoktur.
Bu nedenle evlilik için istenen belgelerin tamamlanması da belli bir zaman dilimini alır.
Yani istenilen zaman dilimine en yakın sürede nikah için gün verilir.
Anında karar verip o an evlenmek gibi bir durum, uygulamamızda yoktur.
Eski medeni kanunda evlilik için başvuru belgeleri askıda 15-20 gün bekletilirdi (itiraz, mahsur, belgelerin kontrolü vs.).
Mahkeme kararı ile evlenmeyi düşünen çiftler, bu bekleme süresini kısaltıp, yıldırım nikah işlemini tercih ederlerdi.
Artık yeni mevzuat ile bu bekleme süresi ortadan kalkmış bulunuyor.
Zaten normal nikah kıymak isterseniz 2-3 günde evlenebilirsiniz.
Normal nikah için istenen belgeler ne ise, yıldırım nikahı (hızlı nikah) için de istenen belgeler aynıdır. Hızlı nikah için en az 24 saat önceden bağlı bulunduğunuz evlendirme dairesine evlenmek istediğinize dair beyannamelerinizi verirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.