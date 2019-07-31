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  • 31.07.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 16:54

Bu illerde yaşayanlar dikkat! "Eyyam-ı Bahur" sıcakları başladı | Eyyam-ı Bahur nedir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki "Eyyam-ı Bahur" adı verilen ve yaz mevsiminin en sıcak günleri olan dönem başladı. Bölgede yaşayanlar 40 dereceyi aşan sıcaklıklardan bunalırken, uzmanlar özellikle yaşlı ve çocukların güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde eski dönemlerde "Eyyam-ı bahur" denilen yaz mevsiminin en sıcak günleri başladı. Bölgede yaşayanlar, 40 dereciyi aşan sıcaklardan korunmak için serin ve gölge alanları tercih ederken, uzmanlar özellikle yaşlı ve çocukların güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 31 Temmuz ile 7 Ağustos günleri arasında yaşanan aşırı sıcak için ifade edilen "Eyyam-ı bahur" etkisini göstermeye başladı. "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcakların geçen haftaya göre 4 ila 5 derece arasında artığı bölgede termometreler Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te ise 40 dereceyi gösterdi.

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