Bu illerde yaşayanlar dikkat! "Eyyam-ı Bahur" sıcakları başladı | Eyyam-ı Bahur nedir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde eski dönemlerde "Eyyam-ı bahur" denilen yaz mevsiminin en sıcak günleri başladı. Bölgede yaşayanlar, 40 dereciyi aşan sıcaklardan korunmak için serin ve gölge alanları tercih ederken, uzmanlar özellikle yaşlı ve çocukların güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 31 Temmuz ile 7 Ağustos günleri arasında yaşanan aşırı sıcak için ifade edilen "Eyyam-ı bahur" etkisini göstermeye başladı. "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcakların geçen haftaya göre 4 ila 5 derece arasında artığı bölgede termometreler Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te ise 40 dereceyi gösterdi.