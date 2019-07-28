15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.
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