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  • 28.07.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 15:46

'da trafiği kilitleyen kaza! çıkışında iki araç birbirine girdi

'nün çıkışında arıza nedeniyle sağ şeritte bekleyen bir araca başka bir otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde yoğun trafik oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.

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