Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyano İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da 614. hafta heyecanı yaşandı. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'da geçtiğimiz haftadan bu haftaya 2 milyon 911 bin 101 lira devir bulunuyor. Bu hafta çekilişinde ise büyük ikramiye tutarı 16 milyon 624 bin 727 lira olarak belirlendi. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 6. devir gerçekleşti ve Süper Loto ikramiyesi 1 Ağustos çekilişine devretti. Peki, Süper Loto'da çıkan numaralar neler? İşte 25 Temmuz 2019 Süper Loto sonuçları ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 TEMMUZ 2019)

25 Temmuz Süper Loto sonucu: 25 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

Süper Loto oyununun 614'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 16 milyon 624 bin 727 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 293 bin 213 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 320 bin 60 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 562 lira kamuya aktarıldı.