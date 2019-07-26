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  • 26.07.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:45

sonuçları sorgulama! 25 Temmuz MPİ Süper Loto çekilişinde 16 milyon 624 bin 727 lira...

'da heyecanlı bekleyiş tamamlandı. 25 Temmuz tarihli Süper Loto'nun 614. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 16 milyon 624 bin 727 lira olarak belirlendi. Büyük umutlarla kuponlarını alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki, haftanın çekilişinde şanslı numaralar neler? İşte çekiliş sonuçları...

Tam 16 milyon lira! Sonuçlar açıklandı...

Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyano İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da 614. hafta heyecanı yaşandı. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'da geçtiğimiz haftadan bu haftaya 2 milyon 911 bin 101 lira devir bulunuyor. Bu hafta çekilişinde ise büyük ikramiye tutarı 16 milyon 624 bin 727 lira olarak belirlendi. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 6. devir gerçekleşti ve Süper Loto ikramiyesi 1 Ağustos çekilişine devretti. Peki, Süper Loto'da çıkan numaralar neler? İşte 25 Temmuz 2019 Süper Loto sonuçları ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 TEMMUZ 2019)

25 Temmuz Süper Loto sonucu: 25 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

Süper Loto oyununun 614'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 16 milyon 624 bin 727 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 293 bin 213 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 320 bin 60 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 562 lira kamuya aktarıldı.

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