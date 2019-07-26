Samsun'da aşırı dozda uyuşturucu madde kullanan Hacı Ali Bahar (24) hayatını kaybetti. Cenazesinde ise ailesi ve yakınlarınca uyuşturucu maddeye karşı pankartlar açıp tepki gösterenler arasında yer alan A.Y. (36), üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bahar'a uyuşturucuyu satan Seyit Ahmet C. ise tutuklandı.
- Yaşam
- 26.07.2019
- Gazete
Pankart kurtarmadı
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