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Pankart kurtarmadı

Pankart kurtarmadı
Samsun'da aşırı dozda kullanan Hacı Ali Bahar (24) hayatını kaybetti. Cenazesinde ise ailesi ve yakınlarınca maddeye karşı pankartlar açıp tepki gösterenler arasında yer alan A.Y. (36), üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bahar'a uyuşturucuyu satan Seyit Ahmet C. ise tutuklandı.

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