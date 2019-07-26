En hızlı nasıl boşanılır?

Boşanma davaları uzun ve zor süreçlerdir. Özellikle tarafları özel hayatlarında yaşadıklarının dilekçelerde, mahkeme huzurunda konuşulması ve tartışılması, taraflar için pek kolay bir durum değildir. Taraflar her konuda anlaşmışsa, anlaşmalı boşanma prosedürü en hızlı olan yoldur ve genellikle tek celsede sonuçlanır. Fakat dava çekişmeli ise, artık burada önemli olan hızlı sonuç almak değil, hakkını doğru bir şekilde kanıtlayabilmek olmalıdır.
KARARINIZI VERİN DELİLLERİNİZİ TOPLAYIN
Boşanma davalarında süreç nasıl işler?
Sağlıklı bir boşanma sürecinin işleyebilmesi için taraflar veya taraflardan biri boşanma hususunda net kararını verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiği sebeplere ilişkin delilleri varsa bu delilleri toparlamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları ayrıntılı bir şekilde avukatı ile paylaşmalıdır. Tüm bu içerik ve delillerle birlikte dava dilekçesi itinalı bir şekilde hazırlanmalı ardından dava açılmalıdır. Boşanma davalarında tanık da oldukça önemli bir delildir ve yaşanan hadiselere tanıklık edebilecek kimseler, davanın ilk veya ilerleyen aşamalarında mahkemeye bildirilmelidir. Mahkeme, ilk iş olarak tarafların nüfus kayıt örneklerini çıkaracak ardından da tarafların sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetlerini görevlendirir. Dava dilekçesinin karşı yana tebliği ile dilekçeler aşaması başlamış olur ve karşı yan cevap dilekçesi verir, cevaba cevap ve 2. cevap dilekçeleri verme hakları da vardır. Bu aşamanın tamamlanması veya yasal sürelerin dolması ile birlikte ön inceleme duruşması için gün verilir, genellikle peşinden tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi aşamalarından sonra karar duruşması yapılarak mahkeme kararını açıklar. Bu aşamadan sonra verilen kararın gerekçeli kararı taraflara tebliğ edilir, bu tebliğden sonra ise taraflardan biri veya her ikisi istinaf yoluna başvurabilir. Dava ile ilgili nihai kararın verilmesiyle birlikte de karar kesinleşir ve durum mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilerek süreç tamamlanmış olur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
KARARINIZI VERİN DELİLLERİNİZİ TOPLAYIN
Boşanma davalarında süreç nasıl işler?
Sağlıklı bir boşanma sürecinin işleyebilmesi için taraflar veya taraflardan biri boşanma hususunda net kararını verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiği sebeplere ilişkin delilleri varsa bu delilleri toparlamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları ayrıntılı bir şekilde avukatı ile paylaşmalıdır. Tüm bu içerik ve delillerle birlikte dava dilekçesi itinalı bir şekilde hazırlanmalı ardından dava açılmalıdır. Boşanma davalarında tanık da oldukça önemli bir delildir ve yaşanan hadiselere tanıklık edebilecek kimseler, davanın ilk veya ilerleyen aşamalarında mahkemeye bildirilmelidir. Mahkeme, ilk iş olarak tarafların nüfus kayıt örneklerini çıkaracak ardından da tarafların sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetlerini görevlendirir. Dava dilekçesinin karşı yana tebliği ile dilekçeler aşaması başlamış olur ve karşı yan cevap dilekçesi verir, cevaba cevap ve 2. cevap dilekçeleri verme hakları da vardır. Bu aşamanın tamamlanması veya yasal sürelerin dolması ile birlikte ön inceleme duruşması için gün verilir, genellikle peşinden tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi aşamalarından sonra karar duruşması yapılarak mahkeme kararını açıklar. Bu aşamadan sonra verilen kararın gerekçeli kararı taraflara tebliğ edilir, bu tebliğden sonra ise taraflardan biri veya her ikisi istinaf yoluna başvurabilir. Dava ile ilgili nihai kararın verilmesiyle birlikte de karar kesinleşir ve durum mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilerek süreç tamamlanmış olur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.