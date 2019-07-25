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Karabiber sigarayı bıraktırıyor

Karabiber sigarayı bıraktırıyor
Hem cilt hem de saç sağlığı için fayda sağlayan karabiber, saç dökülmesi ve kepek sorunlarının önüne geçer. Sigara içme isteğini azaltır. Vücuttaki nikotin isteğini azaltan bu karışım aynı zamanda deforme olmuş hücreleri de yeniler.

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