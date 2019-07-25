Hem cilt hem de saç sağlığı için fayda sağlayan karabiber, saç dökülmesi ve kepek sorunlarının önüne geçer. Sigara içme isteğini azaltır. Vücuttaki nikotin isteğini azaltan bu karışım aynı zamanda deforme olmuş hücreleri de yeniler.
- Yaşam
- 25.07.2019
- Gazete
Karabiber sigarayı bıraktırıyor
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