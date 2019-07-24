Bugünkü
Takvim

’i geçti! İki markadan 6.5 milyar $

Bill Gates’i geçti! İki markadan 6.5 milyar $
Louis Vuitton ve gibi lüks markalardan oluşan geliri 48.6 milyar euro olan Fransız holdingi LVMH'nin CEO'su olan Bernard Arnault, geçen yılki servetine 39 milyar dolar daha ekleyerek 107.6 milyar dolar net servete ulaştı. 'in serveti şu anda 107 milyar dolar olduğundan, Arnault dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Arnault'un sadece iki markadan yıllık kârının 6.5 milyar doları bulduğu belirtiliyor.



Milyarder 'nun servetinin esas kaynağını ise inşaat şirketi oluşturuyor. LVMH, borsasında işlem görüyor ve hisse senetleri yüzde 48 arttı. Holding'in bünyesinde 70'ten fazla marka bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBill Gates’i geçti! İki markadan 6.5 milyar $
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri