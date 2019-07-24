Bill Gates’i geçti! İki markadan 6.5 milyar $

Louis Vuitton ve Christian Dior gibi lüks markalardan oluşan geliri 48.6 milyar euro olan Fransız holdingi LVMH'nin CEO'su olan Bernard Arnault, geçen yılki servetine 39 milyar dolar daha ekleyerek 107.6 milyar dolar net servete ulaştı. Bill Gates'in serveti şu anda 107 milyar dolar olduğundan, Arnault dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Arnault'un sadece iki markadan yıllık kârının 6.5 milyar doları bulduğu belirtiliyor.
Milyarder CEO'nun servetinin esas kaynağını ise inşaat şirketi oluşturuyor. LVMH, Paris borsasında işlem görüyor ve hisse senetleri yüzde 48 arttı. Holding'in bünyesinde 70'ten fazla marka bulunuyor.
Milyarder CEO'nun servetinin esas kaynağını ise inşaat şirketi oluşturuyor. LVMH, Paris borsasında işlem görüyor ve hisse senetleri yüzde 48 arttı. Holding'in bünyesinde 70'ten fazla marka bulunuyor.
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