Ömür bitti!

Doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anne, müebbet hapis cezası aldı. Olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. F.D. (28) sevgilisinden hamile kaldı. Çevresindekilere de karnında kist olduğunu söyledi. Bir süre sonra ise doğum yaptı. Bebeğiyle ilgilenmeyip günlerce odada bekleterek ölümüne neden olduğu iddia edildi. "Yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Son sözü sorulan sanık F.D. ise ağlayarak, "Son 2 yıldır aldığım tüm antidepresanlar bütün dengemi bozdu. Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapisle cezalandırmasına hükmetti. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.



'ŞÜPHE ÜZERİNE CEZA VERİLEMEZ

Sanık avukatı, "Bebeğin canlı doğup doğmadığı hususu net değildir. Alınan raporlar bunu tespit edememiştir. Sadece çocuğun ölü doğduğu bellidir. Ama kimin öldürdüğü ya da nasıl öldüğü belli değildir. Bir şüphe üzerine sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilemez" dedi.



