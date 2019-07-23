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  • 24.07.2019 07:36
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 07:41

'dan tatile gelen ailenin içinde bulunduğu araç yaptı: 4 yaralı

Son dakika haberi... 'da yaşayan ve tatil için 'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil Karayolu'nda yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.


saat 01.30 sıralarında Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı 34 TL 2401 plakalı otomobil, 'dan tatil için 'ye gelen Kasım Şimşek'in kullandığı 11-TF-LZ plakalı otomobile çarptı.



KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.



İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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