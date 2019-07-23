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Fıtık ettiler

, 2013 yılında bel fıtığı ameliyatı oldu. Operasyonda unutulan neşter ucunu ise 6 yıl sonra mıknatısla buldu. Doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fıtık ettiler
Denizli'de 2 çocuk annesi (34), bel fıtığı şikayetiyle 2013'te özel bir hastaneye gitti. Doktor "Acil ameliyat" dedi. Süllerli, bel fıtığı operasyonu geçirdi. Buna rağmen ları dinmedi. Genç kadına, ağrıların dikişten kaynaklandığı söylendi.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Genç kadın, ameliyatta metal cisim unutulduğundan şüphelendi. Hastanede MR çektirdi. Ancak metal tespit edilmedi. Bunun üzerine Süllerli, mıknatısı belinde gezdirdi. Mıknatısın beline yapıştığını görünce şok geçirdi. Yapılan incelemede hastanın vücudunda 1 santimetrelik metal parçası tespit edildi. Skandal yargıya intikal etti.



Süllerli, vücudunda metal parçası unutan doktora tepki gösterdi.

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