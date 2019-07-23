Fıtık ettiler

Denizli'de 2 çocuk annesi Sevgi Süllerli (34), bel fıtığı şikayetiyle 2013'te özel bir hastaneye gitti. Doktor "Acil ameliyat" dedi. Süllerli, bel fıtığı operasyonu geçirdi. Buna rağmen ağrıları dinmedi. Genç kadına, ağrıların dikişten kaynaklandığı söylendi.
KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Genç kadın, ameliyatta metal cisim unutulduğundan şüphelendi. Hastanede MR çektirdi. Ancak metal tespit edilmedi. Bunun üzerine Süllerli, mıknatısı belinde gezdirdi. Mıknatısın beline yapıştığını görünce şok geçirdi. Yapılan incelemede hastanın vücudunda 1 santimetrelik metal parçası tespit edildi. Skandal yargıya intikal etti.
Süllerli, vücudunda metal parçası unutan doktora tepki gösterdi.
KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Genç kadın, ameliyatta metal cisim unutulduğundan şüphelendi. Hastanede MR çektirdi. Ancak metal tespit edilmedi. Bunun üzerine Süllerli, mıknatısı belinde gezdirdi. Mıknatısın beline yapıştığını görünce şok geçirdi. Yapılan incelemede hastanın vücudunda 1 santimetrelik metal parçası tespit edildi. Skandal yargıya intikal etti.
Süllerli, vücudunda metal parçası unutan doktora tepki gösterdi.
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