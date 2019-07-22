Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayramlar, hayat yolculuğunda Yüce Allah'ın insanlara lütfettiği kardeşlik ve neşe mevsimleridir. Bayramlaşmalar toplumda kardeşlik ruhunun pekişmesi için en güzel vesilelerdir. Kurban Bayramı için hazırlık içinde olan vatandaşlar, bayram tatili ile ilgili plan yapmaya başladılar. Geçtiğimiz sene 9 gün olan bayram tatilinin bu sene kaç gün yapılacak merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2019

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.