Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.07.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 08:55

'de korkutan kaza! Otomobil dereye uçtu

'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç demir bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü. Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de korkutan kaza! Otomobil dereye uçtu

'de dereye düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen Onur D'nin kullandığı 35 AEH 651 plakalı otomobil, Şehitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Onur D, yardım gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, sürücüye merdiven uzatarak dere yatağından çıkmasını sağladı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu dere yatağından çıkarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir'de korkutan kaza! Otomobil dereye uçtu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri