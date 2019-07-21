Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu

Alınan bilgiye göre, 01 EZ 253 plakalı kamyonetin sürücüsü Hasan Can, beraberinde eşi Ördek, oğlu Erdal, gelini Medine ve torunu Emirhan Can ile merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe gitti.
Alınan bilgiye göre, 01 EZ 253 plakalı kamyonetin sürücüsü Hasan Can, beraberinde eşi Ördek, oğlu Erdal, gelini Medine ve torunu Emirhan Can ile merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe gitti.
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