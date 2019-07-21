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  • 21.07.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 20:10

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu

'da, düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin da sulama kanalına düşmesinin ardından içerisindeki 5 kişinin kurtarılmasını sağlayan aracın sürücüsü akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 01 EZ 253 plakalı kamyonetin sürücüsü Hasan Can, beraberinde eşi Ördek, oğlu Erdal, gelini Medine ve torunu Emirhan Can ile merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe gitti.

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