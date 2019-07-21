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Ana acı

Düzce’de e kapılan 6 kişiyi arama çalışmaları dün de devam etti. Önceki gün cesedi bulunan Fatma Töngel için tören düzenlendi. İrem ve Mert, annelerinin tabutunun başında dua etti.

Ana acı
Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde, Çarşamba gecesi etkili olan sağanak yağış, e ve heyelana yol açtı. Esmahanım Köyü'nde yaşayan Nilgün Kaplan (39) ve kızı Funda (9), ikizleri Sinem, Sanem (7) ile Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çiftiyle çocukları Kağan (3) akıntıya kapıldı. Önceki gün dere yatağında Fatma Töngel'in cesedine ulaşıldı. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürerken, çalışmalar dere yataklarında ve fındık bahçelerinde yoğunlaştı. Sel felekatinde eşi ve bir çocuğuyla kaybolduktan sonra cesedi bulunan Fatma Töngel (42) ise dün son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Töngel'in sel felaketi sırasında anneannesinde olan kızı İrem (10) ve oğlu Mertcan'ın (7), annelerinin tabutu başında dua etmesi herkesi duygulandırdı.



Sel felaketinde kaybolan eşi ve 3 kızını aralayan acılı baba Erkan Kaplan, umutlu bekleyişini sürdürüyor.

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