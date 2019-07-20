İsim değişikliği kolaylaştı Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İsim ve soyisim değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Nüfusumda yazan isim başka, benim kullandığım isim başka. Artık tüm çevremin beni tanıdığı ismimin resmi kayıtlara girmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

Evet artık, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek. Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.



MOBBİNGİ İŞÇİNİN İSPATLAMASI GEREKİYOR

İşyerinde şefim istifa etmem için bana kötü davranıyor. Ayrılmak istiyorum, psikolojim bozuk. Haklarımı alıp ayrılmam mümkün mü?

İşçinin mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalış- ma şartlarını ağır- laştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı özellikle yaşanılan olaylara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Mobbinge uğrayan işçi, ● İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilir, ● Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir, ● Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir, ● Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve tazminat talebinde bulunabilir, ● İşçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, kıdem tazminatını da alacaktır. Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına hükmedilmeyecektir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

