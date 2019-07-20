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  • 20.07.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 16:54

Dikkat! Sivrisineklerden geçiyor... nedir? Batı Nil Virüsü (BNV) belirtileri neler?

nedir? Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü tespit edildiği bildirildi. Bu virüsün sivrisinek solması ile bulaştığını açıklayan bakanlık, İstanbul Avcular'da nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiği bildirdi. Peki, ? Batı Nil Virüsü (BNV) belirtileri neler?

Batı Nil virüsü nedir?

Batı Nil Virüsü nedir? Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Avcılar'da tespit edilen Batı Nil Virüsü (BTV) tespit edildiği açıklandı. Çıkan bu haberlerin ardından Batı Nil Virüsü ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Bakanlık, bu virüsün insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabildiği ve nadiren ölüme yol açabildiği bildirildi. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü (BNV) belirtileri neler?

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. Sivrisinek aracılığıyla tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.

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