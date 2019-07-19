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  • 19.07.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 20:19

’de hamile eşine kurşun yağdırmıştı! Acı haber geldi

’de, terk ettiği eşi ’nin (31) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladığı 6 aylık hamile , hayati tehlikeyi atlattı ancak bebeği ölü dünyaya geldi.

Acı haber geldi! Hamile eşine kurşun yağdırmıştı

İki çocuk annesi , 7 ay önce 'da oturan 13 yıllık eşi inşaat işçisi 'yi terk etti. Beşir Değerli, uzun süre aradığı eşinin izini 'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Değerli, görüşme teklifini kabul etmeyen eşini, 4 gün önce merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü.

Beşir Değerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afgan uyruklu Mohammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Değerli ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. zanlısı Beşir Değerli, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Göksel Değerli'nin, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Değerli'nin, kız bebeğini ise ölü olarak doğurduğu belirtildi. Hastanede ifadesi alınan Değerli'nin eşinden şiddet gördüğü için evden kaçtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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