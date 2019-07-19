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  • 19.07.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 12:15

'de akılalmaz olay! aile kurup 2 milyon lira dolandırdılar

Hatay'dan gelerek 'de vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişi, Kayseri polisinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar çeşitli illerde vatandaşları 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.



İddiaya göre, Kayseri'de yaşayan 29 yaşındaki G.Ö, evlenmek için aracılar vasıtasıyla Hatay'da kendilerini aile gibi gösteren bir grupla irtibata geçti ve kız isteme merasiminin ardından M.J. (20) isimli kadınla Kayseri'de evlendi.

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