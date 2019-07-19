Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban, teslimiyet testidir. Kurban, Hakk'ın emrine boyun eğmektir. Bayramlar, hayat yolculuğumuzda yüce Allah'ın bize lütfettiği kardeşlik ve neşe mevsimleridir. Kurban; kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, hicretin ikinci yılında meşru kılınmış vacip bir ibadettir. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlayacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AĞUSTOS'UN KAÇINDA?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü