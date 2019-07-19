Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.07.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 19:03

çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ tam liste, bilet sorgulama nasıl yapılır?

bileti alan vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. İdare tarafından her ayın 9'u,19'u ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'da heyecanlı bekleyiş son buldu. 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda açıklandı. Peki, MPİ tam liste, bilet sorgulama nasıl yapılır?

19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango sonuçları heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından heyecanla beklenen 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Bilet alan vatandaşlar MPİ bilet sorgulama işlemi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MPİ tam liste, bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

19 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

545010

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

007711 009264 074351 213331 373445 410508
479210 509440 535175 597858

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ tam liste, bilet sorgulama nasıl yapılır?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri