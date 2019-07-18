Çarşı Mahallesi, 1001 Sokak'tan patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parçalanmış bir valiz görünce hem olay yerine takviye ekip istedi.