Bodrum’a çalışmak için gelen bir gencin çatasında bulunan parfüm şişesi bomba gibi patlayınca Emniyet güçleri alarma geçti. Mahallede paniğe neden olan olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Çarşı Mahallesi, 1001 Sokak'tan patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parçalanmış bir valiz görünce hem olay yerine takviye ekip istedi.
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