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  • 17.07.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:09

'de can pazarı! Traktörle işçi minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 17 kişi yaralandı

'de traktörle işçisi dolu minibüs çarpıştı. da 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı.

Çanakkale'de can pazarı: 2'si ağır 17 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen da işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 17 KİŞİ YARALANDI
Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı. 2'si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






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