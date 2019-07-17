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  • 17.07.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:04

'nda vahşi kadın i! Satırla boynuna defalarca vurarak öldürdü

’daki 'nda mantar toplayan vatandaş tarafından 40’lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu. Polis, cesedi bulunan Seher O. adlı kadının satırla boynuna arkadan defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kadının, bir süre ilişki yaşadıktan sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. tarafından öldürüldüğünü tespit eden polis, şahsın olaydan sonra ’de ettiğini belirledi. Kadının cesedi olay yerindeki incelemenin ardından morguna kaldırıldı.

'daki 'nda, saat 19.00 sıralarında mantar toplamak için ormanda gezen vatandaş tarafından 40'lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu. Vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

SATIRLA BOYNUNA DEFALARCA VURARAK ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre polis, adının Seher O. olduğunu belirlediği kadının cesedinin birkaç gündür ormanda olduğunu ve i işleyen şahsın kaçarken ormana bazı eşyalarını attığını tespit etti. Ayrıca kadının boynunun arka tarafına satırla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme yürüten polis, kadının bir süre ilişki yaşadığı, daha sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

VAHŞİ CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
Kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemeyen M.İ.'nin ise olaydan sonra 'de ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen kadının ailesinin cesedin kimliğini teşhis etmesinin ardından ceset morguna kaldırıldı.



Cesedi ormanda fark eden vatandaş, "Buraya mantar toplamaya geldim, gezerken gördüm. Hiç kımıldamıyordu. Baktım polise haber verdim" dedi.



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