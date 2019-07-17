Kartal'daki Aydos Ormanı'nda, saat 19.00 sıralarında mantar toplamak için ormanda gezen vatandaş tarafından 40'lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu. Vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

SATIRLA BOYNUNA DEFALARCA VURARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre polis, adının Seher O. olduğunu belirlediği kadının cesedinin birkaç gündür ormanda olduğunu ve cinayeti işleyen şahsın kaçarken ormana bazı eşyalarını attığını tespit etti. Ayrıca kadının boynunun arka tarafına satırla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme yürüten polis, kadının bir süre ilişki yaşadığı, daha sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

VAHŞİ CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemeyen M.İ.'nin ise olaydan sonra Maltepe'de intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen kadının ailesinin cesedin kimliğini teşhis etmesinin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.





Cesedi ormanda fark eden vatandaş, "Buraya mantar toplamaya geldim, gezerken gördüm. Hiç kımıldamıyordu. Baktım polise haber verdim" dedi.





