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  • 16.07.2019 05:17
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 05:17

'nda girişimi! Taksiden inip denize atladı

 Sahili'nde bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın girişiminde bulundu.  Genç kadını bindiği taksinin sürücüsü ile sahilde bulunan denizden çıkardı.



Olay Zeytinburnu Sahilinde 00:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Aksaray'dan taksiye binen 46 yaşındaki G.E. adlı kadın Zeytinburnu Sahiline geldiği sırada taksiden inerek koşarak denize atladı.

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