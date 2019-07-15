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  • 15.07.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 08:14

Hasta taşıyan ambulans devrildi! Yaralılar var

Artvin'den 'a hasta taşıyan bir ambulans, şehrin girişinde ticari bir araçla çarpışarak devrildi. Kaza sonrası ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans devrildi

Artvin'den 'a hasta getiren ambulans kent girişinde hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaza Bölge Trafik Denetleme Şubesi kavşağında meydana geldi. Artvin'den Kars'a hasta taşıyan E.D. yönetimindeki 08 AG 377 plakalı ambulans, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 36 AR 069 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü E.D. ile sağlık personelleri T.B. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza yapan ambulansta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan hasta ise anjiyo yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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