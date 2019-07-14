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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 16:56

Son dakika: 'da yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre 'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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