Engel olmayın

Tokat Erbaa'da yaşayan Murat-Hülya Şahin çiftinin ilk çocukları Turan Ege, SMA hastası olarak dünyaya geldi. 8 yıldır, bir çeşit kas hastalığı olan SMA'yla mücadele eden Turan, Spinraza adlı ilacın SMA tip 2 ve tip 3 için geri ödeme kapsamında olmayınca, tedavi olamadı. İlaç, şubat ayında ödeme kapsamına alındı. Aile de ilacı temin etmek için başvuru yaptı. Ancak 4 kez başvurulan rapor, 'Rapor numarası ve protokol numarası' bulunmadığı gerekçesiyle alınamadı. Art arda alınan ret yanıtıyla büyük üzüntü yaşayan aile, 5. başvuru için İstanbul'a gideceklerini açıkladı. 4 aydır ilacı temin etmek için uğraştıklarını söyleyen anne Şahin, "Bu ilacın 3'üncü dozunu alanlar var. Biz daha ilacı bile alamadık. Bir çözüm bulunsun" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 14.07.2019
- Gazete
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