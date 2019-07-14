Akademik kavga

Erzurum'da geçen yıl Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda, iki kadın öğretim üyesi arasında, moleküler biyolojide kullanılan 'spektrofotometri' adlı cihaz nedeniyle çıkan tartışma adliyelik oldu. Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin, danışmanlığını yaptığı öğrencisi Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Sevinç Özakar'a 'terbiyesiz, ahlaksız, utanmaz, saygısız' dedi. Duydukları karşısında neye uğradığnını şaşıran genç kadın, soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. Meltem Çetin 'hakaret' suçundan 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Prof. Dr. Meltem Çetin
Prof. Dr. Meltem Çetin
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