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Trajisanık!

’da sevgilisini, pompalı tüfekle vuran sanık hakim karşısına çıktı. Cezaevinden aynı isimli başka bir kişinin getirildiği anlaşıldı...

Trajisanık!
İsim benzerliği nedeniyle sanıklar karıştı. Akılalmaz olay 'da yaşandı. Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara (34), geçen yıl 2.5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı'yı (26) konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Kara, pompalı tüfekle Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu. Kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı. hakkında, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün ise duruşma vardı. İlginç bir olay yaşandı. Mahkemeye, cezaevinden aynı isimli başka sanığın getirildiği anlaşılınca yargılama, Kara'nın gıyabında yapıldı. Heyet, sanık Ahmet Kara'nın tutukluluk halinin devamına, müşteki Çıkıkçı'da organ ya da işlev kaybı olup, olmadığına ilişkin Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Bacağından vurulan Aslı Çıkıkçı, yürüyemiyor. Mahkeme, Çıkıkçı'da organ ya da işlev kaybı olup, olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını istedi.

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