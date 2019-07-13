İnsan 'can' derdinde

İSTANBUL Silivri'de bir otelin su borusunda kedi sıkıştı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler, su borularının bulunduğu yerde 5 santimetrelik alçı duvarı kırdı, Yavru kedi kurtarıldı. Otelin sahibi kadın, "Yavru kedi için otelime zarar verdiniz" diyerek tepki gösterdi. Tartışma çıktı. Olayı polis yatıştırdı.
- Yaşam
- 13.07.2019
- Gazete
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