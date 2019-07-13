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  • 13.07.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 18:37

'ta girişimi! Yüzlerce kişi film izler gibi izledi

'ta ​köprüye çıkarak girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri ikna etti. Trafiğin durmasına da neden olan intihar girişimini yüzlerce kişi film izler gibi izledi.


Olay akşam saatlerinde Avcılar Haramidere Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir köprüde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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