Olay akşam saatlerinde Avcılar Haramidere Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir köprüde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay akşam saatlerinde Avcılar Haramidere Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir köprüde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
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