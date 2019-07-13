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Can pazarı!

’nda servis aracı yan yattı. Feci da 34 kişi yaralandı...

Can pazarı!
Devrilen minibüste can pazarı yaşandı. dün İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Arka lastiği patladığı öne sürülen servis minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. 35 kişi yaralandı. 20'si hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanığı İbrahim Ülgen, "Bu aracı kullanan her kimse ona helal olsun. Bir süre devrilmeden gitti" dedi.

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