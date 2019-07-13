Devrilen minibüste can pazarı yaşandı. Kaza dün İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Arka lastiği patladığı öne sürülen servis minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. 35 kişi yaralandı. 20'si hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanığı İbrahim Ülgen, "Bu aracı kullanan her kimse ona helal olsun. Bir süre devrilmeden gitti" dedi.
- Yaşam
- 13.07.2019
- Gazete
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