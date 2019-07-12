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  • 12.07.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 11:56

'da panik yaratan görüntü

'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan 'nin renk değiştirip, kirli akması üzerine suda ön inceleme yapıldı. Dereye, TIR Garajı'nın altından geçen kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

Çerkezköy'den geçen ve Çorlu Deresi ile birleşen Kavak Deresi, son günlerde bazı kesimlerinde kirlenerek, gri ve siyah akmaya başladı. Bunun üzerine Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kavak Deresi'nde inceleme yaptı.

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