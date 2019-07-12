Rize cuma namazı vakti... Rize'de cuma namazı için camiler hazırlandı. Öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazı öncesi cuma saati, en çok aranılanlar arasında. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitleri sayfasında, Rize cuma vakti görülebiliyor. Peki, Rize'de cuma namazı saat kaçta? İşte 12 Temmuz Rize Cuma namazı vakti...

RİZE CUMA VAKTİ (12 TEMMUZ 2019)

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Rize'de cuma namazı 12.29'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

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CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah "Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfünden rızk isteyin Allah'ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz."(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.