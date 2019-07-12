Magandalara marka şoku

İstanbul Pendik'te Seydioğlu Baklavaları'nın iki sahibi, içinde hamile kadının bulunduğu araca tekmeyle saldırdı. Zanlılara 20'şer yıl hapis cezası istendi. Seyidoğlu Baklavaları'nın isim benzerliğinden dolayı marka itibarının zedelenmemesi için yaptığı ihtiyati tedbir talebi kabul edildi. Mahkeme, 'Seyidoğlu' markaları ile iltibas teşkil eden markanın kullanıldığı tabelaların da tedbiren sökülmesini kararlaştırdı.