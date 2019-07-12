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  • 12.07.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 10:57

cuma namazı vakti: 12 Temmuz Edirne'de cuma namazı saat kaçta? (Öğle vakti)

cuma vakti... Edirne'de ikamet eden vatandaşlar cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri sayfasında yer alıyor. Cuma namazı öğle vakti cemaat ile birlikte kılınır. Cuma namazı öncesi hutbe okunur. Peki, Edirne'de cuma namazı saat kaçta? İşte 12 Temmuz Edirne cuma saati...

Edirne'de cuma namazı saat kaçta?

'de cuma namazı saat kaçta? Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma günü öğle vaktinde cuma namazı kılınır. Cuma namazının özelliklerinden biri de cuma öncesi hutbe okunmasıdır. Edirneliler cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan bilgiye göre, 12 Temmuz ...

EDİRNE CUMA VAKTİ - 12 TEMMUZ

Edirne'de cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12 Temmuz Edirne'de cuma namazı, öğle vakti 12.36'da okunacak ezanın ardından kılınacak.

EDİRNE 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12.07.2019 03:44 05:43 13:24 17:24 20:56 22:45
13.07.2019 03:46 05:44 13:25 17:24 20:56 22:44
14.07.2019 03:47 05:44 13:25 17:24 20:55 22:43
15.07.2019 03:48 05:45 13:25 17:24 20:54 22:42
16.07.2019 03:50 05:46 13:25 17:24 20:54 22:41
17.07.2019 03:51 05:47 13:25 17:24 20:53 22:40
18.07.2019 03:52 05:48 13:25 17:24 20:53 22:39
19.07.2019 03:54 05:48 13:25 17:24 20:52 22:38
20.07.2019 03:55 05:49 13:25 17:24 20:51 22:37
21.07.2019 03:57 05:50 13:25 17:24 20:50 22:35
22.07.2019 03:58 05:51 13:25 17:23 20:50 22:34
23.07.2019 04:00 05:52 13:25 17:23 20:49 22:33
24.07.2019 04:01 05:53 13:25 17:23 20:48 22:31
25.07.2019 04:03 05:54 13:25 17:23 20:47 22:30
26.07.2019 04:04 05:55 13:25 17:23 20:46 22:28
27.07.2019 04:06 05:56 13:25 17:22 20:45 22:27
28.07.2019 04:07 05:57 13:25 17:22 20:44 22:25
29.07.2019 04:09 05:58 13:25 17:22 20:43 22:24
30.07.2019 04:11 05:59 13:25 17:21 20:42 22:22
31.07.2019 04:12 06:00 13:25 17:21 20:41 22:21
01.08.2019 04:14 06:00 13:25 17:21 20:40 22:19
02.08.2019 04:15 06:01 13:25 17:20 20:39 22:17
03.08.2019 04:17 06:02 13:25 17:20 20:38 22:16
04.08.2019 04:18 06:03 13:25 17:19 20:37 22:14
05.08.2019 04:20 06:04 13:25 17:19 20:35 22:12
06.08.2019 04:22 06:05 13:25 17:19 20:34 22:11
07.08.2019 04:23 06:06 13:25 17:18 20:33 22:09
08.08.2019 04:25 06:08 13:25 17:18 20:32 22:07
09.08.2019 04:26 06:09 13:24 17:17 20:30 22:05
10.08.2019 04:28 06:10 13:24 17:16 20:29 22:04
11.08.2019 04:30 06:11 13:24 17:16 20:28 22:02

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELER?

1- Mukim olacak (seferi olmamak)
2- Erkek olacak (kadına farz değil)
3- Akıl ve bâliğ olmak
4- Sıhhatli olacak (hasta olmayacak)
5- Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak
6- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak
7- Gözleri görecek (kör olmayacak)
8- Kendisi yüreyerek gidebilecek

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