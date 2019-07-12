Ankara'da cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır. Öğle vakti cemaatle birlikte kılınan cuma namazı saati günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinde Ankara Cuma namazı vakti görülebiliyor. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? İşte 12 Temmuz Ankara cuma namazı vakti...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

12 Temmuz Ankara cuma saati: 12.59

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CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELER?

1- Mukim olacak (seferi olmamak)

2- Erkek olacak (kadına farz değil)

3- Akıl ve bâliğ olmak

4- Sıhhatli olacak (hasta olmayacak)

5- Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak

6- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak

7- Gözleri görecek (kör olmayacak)

8- Kendisi yüreyerek gidebilecek

CUMA NAMAZININ KILINABİLMESİ İÇİN ŞARTLAR

1- Şehirde veya şehir kıyısında olmak (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)

2- Devletin başında emir veya emirin görevlendirdiği bir kişinin bulunması

3- Öğle vakti olması

4- Öğle vaktinde hutbe okunması

5- İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi'de 3, Maliki'de 12, Şafii ve Hanbeli'de 40 erkek gerekir)

6- Cami herkeze açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı

"Yâ Eyyühellezine âmenü izanûdiye lissâlati min yevmil Cum'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerûl bey'a zâliküm hayrunleküm in küntüm tâ'lemûn." (Cuma suresi, 9. ayet)

Anlamı: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.