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  • 11.07.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 14:53

Bursa'da yakalanan dilencinin cebinden binlerce lira çıktı

Bursa'da çay bahçeleri ve trafik ışıklarında Suriyeli bir kadının 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarını alan zabıta ekipleri, kadını ve çocukları takibe aldı. Daha sonra dilendikleri esnada gözaltına alınan kadın ve çocukların üzerinden 18 bin 205 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına, bir kadının Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki çay bahçeleri ve çevredeki trafik ışıklarında 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarında bulunuldu.

6 ÇOCUĞUNU YAKALADI
Bunun üzerine sivil olarak bölgeye giden zabıta ekipleri, kadını ve çocuklarını takibe aldı. Çocukların dilenerek topladıkları paraları kadına teslim ettiğini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu Hatice E. ve 6 çocuğunu yakaladı.

18 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Kadının üzerinde yapılan aramalarda, dilencilikten elde edilen 18 bin 205 lira ele geçirildi. Hatice E'ye, Kabahatler Kanunu hükümlerine göre cezai işlem uygulandığı, söz konusu paralara ise el konulduğu öğrenildi.

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