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  • 11.07.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 17:33

'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre 'nın Manavgat ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Rus turistleri taşıyan midibüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 16 turist yaralandı.

Alanya'dan Havalimanı'na giden Rus turistleri taşıyan Yavuz Günday idaresindeki 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 16 turist, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tur midibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.

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