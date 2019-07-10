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  • 10.07.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 17:00

Son dakika: 'da orman ı

Son dakika haberine göre Kartal'da bulunan Aydos ormanlarında çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kartal Yakacık'taki ormanlık alanda çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Yakacık'taki çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye tarafından helikopter desteği de istendi.

İtfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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