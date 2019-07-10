



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (3 ila 8 derece)azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege , Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde önce güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.