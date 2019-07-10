Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.07.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 08:51

Facia ucuz atlatıldı! Seyir halindeki vinç...

'de seyir halindeki bir vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan vinç sürücüsü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Facia ucuz atlatıldı! Seyir halindeki vinç...

'de seyir halindeki vinç devrildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde seyreden 10 NA 550 plakalı vinç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan vinç sürücüsü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Devrilen vincin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFacia ucuz atlatıldı! Seyir halindeki vinç...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri