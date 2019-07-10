Facia ucuz atlatıldı! Seyir halindeki vinç...

Bakırköy'de seyir halindeki vinç devrildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde seyreden 10 NA 550 plakalı vinç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan vinç sürücüsü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Devrilen vincin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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