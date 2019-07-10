Kurban Bayramı ne zaman? Kurban, kelime olarak; kendisiyle Allah'a yaklaşılan manasına gelmektedir. Kurban Bayramı, Allah'ın müslümanlara lütfettiği birer armağandır; her türlü günahtan, kötülüğün kaynağı olan vasıflardan arınmak, eksiklikleri gidermek için insanlara sunulan fırsatlardır. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Diyanet takvimi...

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü