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  • 10.07.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 11:05

Diyanet 2019: ne zaman, hangi gün başlayacak? olacak?

için geri sayım başladı. Bayramlar, kırık kalplileri, solgun yüzlüleri, eğik başlıları, mahzun bakışlıları sevindirmektir. Bayramlar, mazlumun, fakirin, yetimin, kimsesiz ve muhtaçların yanında olma zamanıdır. İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Peki, bu sene hangi güne denk geliyor? İşte 2019 Diyanet takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban, kelime olarak; kendisiyle Allah'a yaklaşılan manasına gelmektedir. Kurban Bayramı, Allah'ın müslümanlara lütfettiği birer armağandır; her türlü günahtan, kötülüğün kaynağı olan vasıflardan arınmak, eksiklikleri gidermek için insanlara sunulan fırsatlardır. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Diyanet takvimi...

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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