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  • 09.07.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 16:17

'da dehşeti! 92 yaşındaki kayınvalidesini bu hale getirdi...

'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kayınvalidesi H.T.'yi (92) sopayla döverek, kolunu kırdığı öne sürülen i M.T. (65), ifadesinin ardından serbest bırakıldı...

Samsun'da gelin dehşeti!
Olay, Çarşamba ilçesi Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak yüzünden kayınvalidesi H.T. ile arasında anlaşmazlık bulunan M.T., eşiyle birlikte yaşadıkları 'dan memleketine izne geldi. İddiaya göre eşi evde olmadığı sırada kayınvalidesinin evine giden M.T., H.T.'ye sopayla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.T.'nin kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu görüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Savcı talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakılan M.T., eşiyle birlikte Fransa'ya döndü.

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