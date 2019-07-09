Kimlik ve ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Yenileme işlemi nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 yılının sonuna kadar vatandaşların kimlik kartlarını 2023 yılına kadar, ehliyet belgesinin ise 2020 yılına kadar değiştirmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamayla birlikte vatandaşların merakla araştırdığı Kimlik ve ehliyet yenilemede son gün ne zaman sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk ve zorunlu olarak randevu almanız gerekiyor, Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.