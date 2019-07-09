Bugünkü
Takvim

Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni 8 ay sonra bulundu

Cansız bedeni 8 ay sonra bulundu
NİĞDE'DE Mustafa Kemal Karakoç, geçen Aralık ayında Demirkazık dağına çiğ düşmesi sonucu kar kütlesinin altında kaldı. Arkadaşı Hilal İşcan helikopterle kurtarıldı. Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle Kakakoç için arama yapamadı. Havaların ısınmasıyla birlikte arama çalışmalarına başlayan , Jandarma ve Akut ekipleri, 8 ay sonra dağcının cesedine ulaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÇığ altında kalan dağcının cansız bedeni 8 ay sonra bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri