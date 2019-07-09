Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni 8 ay sonra bulundu

NİĞDE'DE Mustafa Kemal Karakoç, geçen Aralık ayında Demirkazık dağına çiğ düşmesi sonucu kar kütlesinin altında kaldı. Arkadaşı Hilal İşcan helikopterle kurtarıldı. Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle Kakakoç için arama yapamadı. Havaların ısınmasıyla birlikte arama çalışmalarına başlayan AFAD, Jandarma ve Akut ekipleri, 8 ay sonra dağcının cesedine ulaştı.
- Yaşam
- 09.07.2019
- Gazete
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