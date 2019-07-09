Çeşme'de facianın eşiğinden dönüldü! 5 kişi son anda kurtarıldı

Tatilcilerin uğrak yeri Çeşme'de yat battı. Büyük panik yaşanan olayda facianın eşiğinden dönüldü. Beş tatilci, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. Su almaya başladı. Kaptan, 'Acil' koduyla Sahil Güvenlik'e telsiz anonsu geçerek, yardım çağrısında bulundu. Ekipler, kazazedeleri kurtardı. Yarısından fazlası suya gömülü olan lüks yat, Çeşme Marina'ya çekildi.
Büyük panik yaşayan tatilcilerin yardımına ekipler koştu.
Büyük panik yaşayan tatilcilerin yardımına ekipler koştu.
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