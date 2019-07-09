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Çeşme'de facianın eşiğinden dönüldü! 5 kişi son anda kurtarıldı

’de, ‘Giada’ isimli yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. İçerisindeki 5 kişi son anda kurtarıldı. Yarısından fazlası suya gömülü olan lüks yat, Çeşme Marina'ya çekildi.

Ha'yat'talar!
Tatilcilerin uğrak yeri Çeşme'de yat battı. Büyük panik yaşanan olayda facianın eşiğinden dönüldü. Beş tatilci, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. Su almaya başladı. Kaptan, 'Acil' koduyla 'e telsiz anonsu geçerek, yardım çağrısında bulundu. Ekipler, kazazedeleri kurtardı. Yarısından fazlası suya gömülü olan lüks yat, Çeşme Marina'ya çekildi.



Büyük panik yaşayan tatilcilerin yardımına ekipler koştu.

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