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  • 09.07.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 11:32

'ta kahreden olay! Görünce kriz geçirdi

İstanbul 'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Beşiktaş'ta kahreden olay! Görünce kriz geçirdi

Olay, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile beraber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü görenler hemen olay yerine koştu.

ABİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yerde yatan İsmail T. için ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemelerin ardından Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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