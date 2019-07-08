Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek şunları söyledi:

ALGI YARATMAK İSTİYORLAR

"ANFA bana bir tebligat gönderdi ve bu tebligatı özellikle medyaya yaydı, sosyal medya vasıtasıyla bize ithamlar başladı. Dikmen Vadisi'ni olduğu gibi dinliyormuşum, kameram oradaymış, herkesin sesini alıyormuşum, bu Anayasa'ya aykırıymış... Bu 8 adet lojmanın bulunduğu yere konulduğu kameralar. Hepsi 6-7 tane, kapıların girişlerine herkesin binasına koyduğu kameraların aynısı. Ama öyle bir algı meydana getirmek istiyorlar ki, ancak o kadar olur.



FOYALARI ORTAYA ÇIKTI

Bende "Gelin sökün" dedim. Bir de baktık ki sabahleyin 15-20 tane içinde güreşçisi, boksörü olan bodyguardlar gelmiş kapıya dayanmışlar. Ben de "Almayın içeri. İçeriye 2 tane teknik eleman gelsin, söksünler ve gitsin" dedim. Sonra polis geldi dağıttı onları. İki teknisyene de "Hadi bakalım şu Dikmen Vadisi görüntülerini gösterin dedim." gösteremedi. Foyaları ortaya çıktı. Ama işin önemli olan kısmı şu Burası dağmı Allah aşkına..."