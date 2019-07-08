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  • 08.07.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:50

" 'yı izliyor" yalanı tutmadı! 'ın A takımı'nın evine baskın yaptığı anlar kamerada

Geçtiğimiz günlerde 'dan eski Başkanı 'e bir tebligat gönderilmiş, konutunda bulunan güvenlik kameralarının söküleceği bilgisi verilmişti. Gökçek'in evindeki o kameralar, 'ın görevlendirdiği isimler tarafından söküldü. Gökçek'in kameralarla 'ni izlediği ANFA'nın iddiaları arasındaydı... Gökçek kameraların söküldüğü anda ANFA'nın yalanını ortaya çıkardı. İşte o görüntüler...

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan eski Başkanı şunları söyledi:

ALGI YARATMAK İSTİYORLAR
" bana bir tebligat gönderdi ve bu tebligatı özellikle medyaya yaydı, sosyal medya vasıtasıyla bize ithamlar başladı. 'ni olduğu gibi dinliyormuşum, kameram oradaymış, herkesin sesini alıyormuşum, bu 'ya aykırıymış... Bu 8 adet lojmanın bulunduğu yere konulduğu kameralar. Hepsi 6-7 tane, kapıların girişlerine herkesin binasına koyduğu kameraların aynısı. Ama öyle bir algı meydana getirmek istiyorlar ki, ancak o kadar olur.

FOYALARI ORTAYA ÇIKTI
Bende "Gelin sökün" dedim. Bir de baktık ki sabahleyin 15-20 tane içinde güreşçisi, boksörü olan bodyguardlar gelmiş kapıya dayanmışlar. Ben de "Almayın içeri. İçeriye 2 tane teknik eleman gelsin, söksünler ve gitsin" dedim. Sonra polis geldi dağıttı onları. İki teknisyene de "Hadi bakalım şu Dikmen Vadisi görüntülerini gösterin dedim." gösteremedi. Foyaları ortaya çıktı. Ama işin önemli olan kısmı şu Burası dağmı Allah aşkına..."

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